Краснодарских чиновников обвинили в сокрытии доходов на 21 млн рублей

Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции выяснилось, что чиновники скрыли в налоговых декларациях свои доходы и доходы членов семьи, а также обязательств имущественного характера в размере около 21 миллиона рублей, сообщает «ПЕРСПЕКТИВА-РУ».