Краснодарских чиновников обвинили в сокрытии доходов на 21 млн рублей

В прокуратуре Краснодарского края объяснили претензии к нескольким сотрудникам департамента архитектуры и градостроительства мэрии Краснодара.
Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции выяснилось, что чиновники скрыли в налоговых декларациях свои доходы и доходы членов семьи, а также обязательств имущественного характера в размере около 21 миллиона рублей, сообщает «ПЕРСПЕКТИВА-РУ».
Все материалы проверки о выявленных правонарушениях уже переданы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по статье «Использовании заведомо подложного документа».