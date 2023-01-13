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Краснодарских чиновников обвинили в сокрытии доходов на 21 млн рублей

Общество
Краснодарских чиновников обвинили в сокрытии доходов на 21 млн рублей

В прокуратуре Краснодарского края объяснили претензии к нескольким сотрудникам департамента архитектуры и градостроительства мэрии Краснодара.

Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции выяснилось, что чиновники скрыли в налоговых декларациях свои доходы и доходы членов семьи, а также обязательств имущественного характера в размере около 21 миллиона рублей, сообщает «ПЕРСПЕКТИВА-РУ».

Все материалы проверки о выявленных правонарушениях уже переданы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по статье «Использовании заведомо подложного документа».
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