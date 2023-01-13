Премьер-министр ЦАР встретился с новым представителем ЭСЦАГ в республике

Банги, 13 января. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа провел переговоры с новым представителем Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) в республике Франсуа Муэли Кумбой.
Встреча прошла на площадке государственной нефтеперерабатывающей компании PETROCA. Стороны определили новые векторы сотрудничества.
Делегат ЭСЦАГ в ЦАР положительно оценил итоги переговоров с премьер-министром Молуа. По словам Кумба, он продолжит встречаться с представителями властей в Банги, чтобы постоянно обмениваться консультациями.
Экономическое сообщество центральноафриканских государств — субрегиональная организация, в состав которой входят 11 стран. Основной целью сообщества является координация валютной и финансовой политики участников структуры.
Руководство ЭСЦАГ неоднократно выступало за снятие оружейного эмбарго с ЦАР. На 21-м заседании, прошедшем 26 июля 2022 года, президенты республик — членов международной ассоциации выступили с критикой санкций ООН в отношении Банги.
Кроме того, представители Экономического сообщества центральноафриканских государств стремятся к гармоничному сотрудничеству с Россией. Ранее глава организации Жилберто да Пьедаде Вериссимо заявил, что континент нуждается в поддержке со стороны Москвы.