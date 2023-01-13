Старый Новый год планируют отмечать около 25% россиян

Согласно результатам исследования, в 2023 году Старый Новый год будут встречать на 2% больше россиян, чем годом ранее. Однако рост числа празднующих не окажет особого влияния на стремительное падение интереса к Старому Новому году, считают эксперты. По их словам, в 2012 году этот праздник встречали 46% граждан, в 2015 — 30% граждан, а в 2021 году — лишь 26%.