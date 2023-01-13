Старый Новый год планируют отмечать около 25% россиян

Популярность Старого Нового года среди жителей России продолжает снижаться. Об этом заявили аналитики сервиса SuperJob по результатам проведенного опроса. По их словам, праздник планируют отмечать лишь 25% граждан.
Согласно результатам исследования, в 2023 году Старый Новый год будут встречать на 2% больше россиян, чем годом ранее. Однако рост числа празднующих не окажет особого влияния на стремительное падение интереса к Старому Новому году, считают эксперты. По их словам, в 2012 году этот праздник встречали 46% граждан, в 2015 — 30% граждан, а в 2021 году — лишь 26%.
Сам характер празднования Старого Нового года также изменился, считают аналитики. Так, вместо обильных застолий россияне все чаще предпочитают обычные чаепития в семейном кругу.