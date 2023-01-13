Изрезанную ножом мертвую женщину нашли в квартире на улице Советской Армии в Москве

Тело женщины с признаками насилия обнаружили в квартире жилой многоэтажки на улице Советской Армии в Москве. Об этом в пятницу сообщает Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ».
По данным ведомства, на лестничной клетке, где находится квартира с трупом, следователи обнаружили похожие на кровь следы. При осмотре тела погибшей были зафиксированы множественные ножевые ранения.
На месте находится первый заместитель Останкинского межрайонного прокурора Константин Головизнин, который координирует работу оперативных служб. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.