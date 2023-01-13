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Независимые аудиторы уличили Правительство Нигера в масштабном хищении средств из бюджета

Весь мир
Независимые аудиторы уличили Правительство Нигера в масштабном хищении средств из бюджета

Ниамей, 13 января. Нигерская организация по бюджетной прозрачности и анализу (ROTAB) опубликовала отчет, где сообщила о масштабном хищении государственных средств.

Руководитель НПО Али Идрисса рассказал журналистам о результатах аудита расходов правительства. Исследователи выявили бюджетные несоответствия на сумму, эквивалентную 100 миллионам долларов США.

Представители ROTAB подали официальную жалобу в прокуратуру страны. Юристы собрали в отчет факты об отсутствии чеков на закупку стройматериалов и оказание услуг, а также о проведении фальшивых тендеров.

Общественники отдельно отметили необоснованные расходы правительства президента Мохамеда Базума в период кампании по борьбе с COVID-19. По мнению аудиторов, министерство здравоохранения произвело закупку лекарственных средств и медицинского оборудования по завышенным ценам.

Ранее правозащитники сообщили о кризисе в системе школьного образования Нигера. Сотни учебных заведений закрылись из-за активизации радикальных группировок на юго-западе страны.
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