Независимые аудиторы уличили Правительство Нигера в масштабном хищении средств из бюджета

Ниамей, 13 января. Нигерская организация по бюджетной прозрачности и анализу (ROTAB) опубликовала отчет, где сообщила о масштабном хищении государственных средств.
Руководитель НПО Али Идрисса рассказал журналистам о результатах аудита расходов правительства. Исследователи выявили бюджетные несоответствия на сумму, эквивалентную 100 миллионам долларов США.
Представители ROTAB подали официальную жалобу в прокуратуру страны. Юристы собрали в отчет факты об отсутствии чеков на закупку стройматериалов и оказание услуг, а также о проведении фальшивых тендеров.
Общественники отдельно отметили необоснованные расходы правительства президента Мохамеда Базума в период кампании по борьбе с COVID-19. По мнению аудиторов, министерство здравоохранения произвело закупку лекарственных средств и медицинского оборудования по завышенным ценам.
Ранее правозащитники сообщили о кризисе в системе школьного образования Нигера. Сотни учебных заведений закрылись из-за активизации радикальных группировок на юго-западе страны.