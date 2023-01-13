Эколог Леванова предупредила об опасности одноразовой пластиковой посуды

Одноразовую пластиковую посуду нужно запретить не только в России, но и во всем мире, заявила эколог Аида Леванова.
В разговоре с «Лентой.ру» Леванова назвала «важной и актуальной» идею полного отказа от одноразовой пластиковой посуды. Однако Россия, по словам эколога, пошла по пути производства биоразлагаемой посуды.
«Увы, но по-настоящему биоразлагаемой посуды не может существовать, пока нет промышленного компостирования», — подчеркнула эколог.
Эксперт обратила внимание, что даже изготовленная из кукурузы посуда, которую отправят на свалку, «будет бессмысленно гнить». Качественная утилизация, добавляет Леванова, предполагает компостирование, которое пока не развито в России.
Леванова напомнила, что одноразовую посуду в России изготавливают множество людей. Она сочла бесчеловечным «мгновенно лишать» их рабочих мест.