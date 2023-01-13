Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Киев был вынужден извиниться перед Филиппинами за разглашение просьбы Зеленского

Политика
Киев был вынужден извиниться перед Филиппинами за разглашение просьбы Зеленского

Киевский режим принес Маниле извинения за нарушение дипломатической практики. Такую информацию распространили журналисты ABS-CBN.

Напомним, что ранее филиппинский МИД осудил временного поверенного в делах Киева в Малайзии Дениса Михайлюка за то, что он проинформировал журналистов о попытках украинского руководства организовать диалог лидеров двух государств. В частности, киевский режим упрашивал Манилу провести переговоры Владимира Зеленского с главой этой страны Фердинандом Маркосом-младшим. За это Махийлюку пришлось просить прощения.

«Я приношу извинения за любое недопонимание, которое может быть вызвано не очень правильными или, возможно, неправильно понятыми замечаниями. Я имел в виду, что мы хотели бы добиться некоторого улучшения на двустороннем уровне», — сказал он.

Ранее стало известно, что предложенный Киевом «саммит мира» может состояться 24 февраля в Нью-Йорке.
зеленский Украина филиппины киев
Военкоры ФАН
Лучшие в аду