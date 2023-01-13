Киев был вынужден извиниться перед Филиппинами за разглашение просьбы Зеленского

Напомним, что ранее филиппинский МИД осудил временного поверенного в делах Киева в Малайзии Дениса Михайлюка за то, что он проинформировал журналистов о попытках украинского руководства организовать диалог лидеров двух государств. В частности, киевский режим упрашивал Манилу провести переговоры Владимира Зеленского с главой этой страны Фердинандом Маркосом-младшим. За это Махийлюку пришлось просить прощения.