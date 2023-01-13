Актер Сергей Гармаш объяснил успех фильма «Чебурашка»

Народный артист России, 64-летний актер театра и кино Сергей Гармаш рассказал, в чем, по его мнению, заключается успех фильма «Чебурашка».
Говоря на эту тему с телеканалом «Москва 24», Гармаш подчеркнул, что авторы «Чебурашки» достаточно серьезно и кропотливо трудились над сценарием к киноленте. Деньги, по его словам, были потрачены не зря.
«Фильм, конечно, был нужен, — об этом говорят цифры. Сколько людей пришли, несмотря на морозы», — добавил он.
Гармаш считает, что неуместно сравнивать старый мультфильм с его новой интерпретацией. Важно, по его словам, понимать, что импульс исходил именно от классической анимационной ленты. Фильм «Чебурашка» за первые девять дней проката собрал свыше 3 миллиардов рублей.