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Рассмотрение дела о дискредитации ВС РФ в отношении директора музея в Екатеринбурге отложили

Происшествия
Рассмотрение дела о дискредитации ВС РФ в отношении директора музея в Екатеринбурге отложили

Рассмотрение уголовного дела о дискредитации ВС РФ в отношении директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева снова отложили. По предварительной информации, одна из сторон не пришла на судебное заседание.

Дело должно было рассматриваться в Ленинском районном суде. Следующее заседание должно состояться 25 января.

Напомним, что в декабре 2022 года в отношении Игоря Пушкарева был составлен административный протокол по делу о дискредитации российской армии. Всему виной стала его публикация в социальных сетях, в которой была размещена информация, не соответствующая действительности и противоречащая позиции Минобороны РФ. Тогда же Пушкарева пытались осудить за дискредитацию ВС РФ, но директор музея истории не явился на заседание. Причины инцидента не уточнялись.
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