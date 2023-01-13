Рассмотрение дела о дискредитации ВС РФ в отношении директора музея в Екатеринбурге отложили

Напомним, что в декабре 2022 года в отношении Игоря Пушкарева был составлен административный протокол по делу о дискредитации российской армии. Всему виной стала его публикация в социальных сетях, в которой была размещена информация, не соответствующая действительности и противоречащая позиции Минобороны РФ. Тогда же Пушкарева пытались осудить за дискредитацию ВС РФ, но директор музея истории не явился на заседание. Причины инцидента не уточнялись.