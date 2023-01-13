Экс-вратарь «Зенита» Иван Куарежма стал футболистом «Васко да Гама»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Иван Куарежма официально представлен в качестве игрока «Васко да Гама». Голкипер подписал контракт с клубом до 31 декабря 2023 года.
Остаются неизвестным условия соглашения. Права на Ивана в Бразилии принадлежат «Коринтиансу». «Васко да Гама» хотела взять в аренду голкипера с право выкупа по окончании следующего сезона, сообщали местные СМИ. Иван провел в составе «Зенита» четыре матча, в которых пропустил пять голов в свои ворота.
Ранее вратарь вернулся в «Коринтианс» по условиям трансфера между клубом из Сан-Паулу и сине-бело-голубыми. «Зенит» получил права на защитника Роберта Ренана, полузащитника Ду Кейроса, а также право приоритетного выкупа 16-летнего таланта Педро. «Коринтианс» окончательно оформил переход форварда петербуржцев Юри Алберто.