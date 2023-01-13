Экс-вратарь «Зенита» Иван Куарежма стал футболистом «Васко да Гама»

Остаются неизвестным условия соглашения. Права на Ивана в Бразилии принадлежат «Коринтиансу». «Васко да Гама» хотела взять в аренду голкипера с право выкупа по окончании следующего сезона, сообщали местные СМИ. Иван провел в составе «Зенита» четыре матча, в которых пропустил пять голов в свои ворота.