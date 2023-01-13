Путин прибыл в Уфу для участия в церемонии прощания с первым президентом Башкирии Рахимовым

Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Уфу для участия в церемонии прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Соответствующее заявление появилось в Сети 13 января.
По данным журналистов, родные и близкие провожают Рахимова в последний путь в уфимском Государственном концертном зале «Башкортостан». Стоит отметить, что желающие увидеть первого президента республики в последний раз увеличиваются с каждой минутой.
Напомним, Муртаза Рахимов умер на 89-м году жизни после продолжительной болезни.