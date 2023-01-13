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Путин прибыл в Уфу для участия в церемонии прощания с первым президентом Башкирии Рахимовым

Политика
Путин прибыл в Уфу для участия в церемонии прощания с первым президентом Башкирии Рахимовым

Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Уфу для участия в церемонии прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Соответствующее заявление появилось в Сети 13 января.

По данным журналистов, родные и близкие провожают Рахимова в последний путь в уфимском Государственном концертном зале «Башкортостан». Стоит отметить, что желающие увидеть первого президента республики в последний раз увеличиваются с каждой минутой.

Напомним, Муртаза Рахимов умер на 89-м году жизни после продолжительной болезни.
Муртаза Рахимов церемония прощания путин
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