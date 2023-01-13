Подсознание намного шире, чем сознание: в чем секрет метода регрессивного гипноза

Использование метода регрессивного гипноза набирает все большую популярность. Он дает колоссальный эффект в решении многих проблем, когда классическая психотерапия не помогает. С какими запросами обращаются люди к этому методу и в чем его принцип, в беседе с корреспондентом ФАН рассказала энергопрактик, практикующий психолог Мария Подольская.
Многих людей пугает слово «гипноз», поскольку относительно этого метода существует огромное количество мифов. Самый популярный — что можно «уйти и не вернуться». Однако это просто заблуждение, заверила психолог.
«Этот метод построен на работе с подсознанием человека, он позволяет заглянуть в себя и найти ответы на свои вопросы, решить проблемы, которые мучают человека годами, разобраться в себе. Соответственно, человек никуда не «уходит», а наоборот, погружается в собственный внутренний мир», — пояснила она.
Подсознание человека, по словам специалиста, намного шире и объемнее, чем сознание. В обычной, реальной жизни человек опирается на опыт, полученный только в сегодняшней жизни. Он очень мал и ограничен рамками. Тогда как, принцип регрессии построен на том, что душа проходит много воплощений, накапливая опыт, нарабатывая уроки и завязывая кармические узлы.
«Основоположником метода, — правда не в том виде, как он практикуется сейчас, — является Зигмунд Фрейд, который выявил закономерную связь влияния прошлого на настоящее. А американский гипнотерапевт Майкл Ньютон разработал технику, в которой при погружении человека в определенное состояние, он вспоминает свои прошлые воплощения, осознавая, откуда появились проблемы и сложные ситуации в воплощении нынешнем», — объяснила Подольская.
Как она рассказала к регрессивному гипнозу чаще всего обращаются люди со следующими проблемами: токсичные отношения в паре; наличие зависимости; сложности в общении с родителями или детьми; финансовые трудности; плохое здоровье; непонимание собственного предназначения и наличие вопроса «зачем я здесь и для чего»; желание узнать о своих скрытых способностях и так далее. При этом данный метод не является панацеей от всех жизненных трудностей, предупредила психолог.
«Регресс не будет являться панацеей в том случае, если человек проходит кармические отработки. То есть расплачивается за то, что «наработал» в прошлых воплощениях. Сейчас многие «целители» обещают снять карму, почистить, обнулить и так далее. Но, если бы кто-то действительно умел это делать, он стал бы богатейшим человеком в мире. Карму можно только проработать, пройти урок и закрыть его. Но вот понять, каким образом это сделать быстрее и эффективнее, как раз может подсказать регрессивный гипноз. Ведь очень часто человек просто не понимает, куда направить фокус своего внимания, не знает над какой своей чертой нужно поработать, что в себе изменить для разрешения сложной ситуации», — рассказала энергопрактик.
Обычно, регрессивные погружения захватывают и впечатляют человека, особенно когда он получает этот опыт впервые. Поскольку это возможность выйти из привычной плоскости, посмотреть на мир шире, узнать себя с другой стороны. И такой метод работы над собой, по мнению психолога, всегда приносит положительный эффект.