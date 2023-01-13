Подсознание намного шире, чем сознание: в чем секрет метода регрессивного гипноза

Как она рассказала к регрессивному гипнозу чаще всего обращаются люди со следующими проблемами: токсичные отношения в паре; наличие зависимости; сложности в общении с родителями или детьми; финансовые трудности; плохое здоровье; непонимание собственного предназначения и наличие вопроса «зачем я здесь и для чего»; желание узнать о своих скрытых способностях и так далее. При этом данный метод не является панацеей от всех жизненных трудностей, предупредила психолог.