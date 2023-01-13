Профессор Межевич назвал одно условие для трибунала России над Украиной

Осенью прошлого года ПА Совета Европы приняла резолюцию о признании РФ террористическим режимом. В частности, документ содержал призыв к созданию международного трибунала по Украине. Москва должна принять ответные меры лишь в том случае, когда победа станет «абсолютно убедительной», отметил эксперт в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».