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Профессор Межевич назвал одно условие для трибунала России над Украиной

Пресс-центр
Профессор Межевич назвал одно условие для трибунала России над Украиной

Российская сторона обязана создать трибунал против Украины после ее победы в специальной военной операции. Такое мнение озвучил научный сотрудник Института Европы РАН и профессор СПбГУ Николай Межевич.

Осенью прошлого года ПА Совета Европы приняла резолюцию о признании РФ террористическим режимом. В частности, документ содержал призыв к созданию международного трибунала по Украине. Москва должна принять ответные меры лишь в том случае, когда победа станет «абсолютно убедительной», отметил эксперт в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

«Мне кажется, что вопрос о трибунале вполне интересен для нас, но он появится тогда в публичной плоскости, когда наша победа будет абсолютно убедительной, не локальной, даже не такие какие мы фиксировали на первом этапе, а абсолютно убедительной, вот такие победы, которые не отыграть пиаром», — пояснил Межевич.

По его словам, Киев стремится к пиару, создавая провокационные ситуации. Однако РФ не стоит уподобляться оппоненту, действуя по принципу «око за око», заключил он.
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