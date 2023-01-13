Эксперт по кибербезопасности Масалович объяснил риски при покупке софта через «Авито»

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович объяснил, какие риски несет покупка софта через доски объявлений. Эксперт сообщил, что никаких гарантий такой покупки на «Авито» нет.
Масалович сообщил, что покупка софта через объявления может быть рискована и даже опасна для пользователя. Под видом софта могут подложить даже не пиратскую, а вредоносную программу.
«Вы не получите никакой техподдержки. Программа может банально не запуститься и тогда процесс разборок будет болезненным», — цитирует эксперта по кибербезопасности SM.News.
Специалист также отметил, что легальная покупка софта тоже не дает гарантий. Причина тому — установка программы с флешки, которая не предусмотрена производителем.