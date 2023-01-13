«В Артемовске кроме ЧВК «Вагнер» нет никого»: Трошев прокомментировал заявления Кимаковского об окружении города

Информация об окружении Артемовска (Бахмута) не соответствует действительности. Кроме бойцов ЧВК «Вагнер» в этом районе никого нет. С таким заявлением выступил глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», Герой России Андрей Трошев.
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что российские войска якобы сумели оперативно окружить Артемовск. Трошев, комментируя его высказывания, заявил, что этот человек, вероятно, никогда не был рядом с Бахмутом и даже не видел карты. Слова Героя России опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» на странице «ВКонтакте».
«Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет. Когда он будет окружен – мы вам сообщим. Хочу еще раз подчеркнуть, в Артемовске, кроме ЧВК "Вагнер" нет никого. Поэтому рассказы некоего врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска – не что иное, как введение россиян в заблуждение», — сказал он.
Стоит отметить, что Кимаковский сделал свое заявление относительно ситуации в Бахмуте в эфире Первого канала. По его словам, в настоящий момент там якобы «плотно работает российская артиллерия».