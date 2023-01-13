«В Артемовске кроме ЧВК «Вагнер» нет никого»: Трошев прокомментировал заявления Кимаковского об окружении города

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что российские войска якобы сумели оперативно окружить Артемовск. Трошев, комментируя его высказывания, заявил, что этот человек, вероятно, никогда не был рядом с Бахмутом и даже не видел карты. Слова Героя России опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» на странице «ВКонтакте».