Российская лесопромышленность может понести убытки из-за роста арендных ставок

Отечественные лесопромышленники собираются обратиться к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с просьбой запретить повышение арендных ставок за использование лесных территорий после 2023 года из-за снижения объема заготовок древесины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Соответствующие арендные ставки в текущем году будут проиндексированы на 6%, в следующем — еще на 4,7%, в 2025 году — на 4%. При этом из-за антироссийских западных санкций объем производства лесозаготовок упал на треть в прошлом году.
Увеличение арендной платы нанесет убытки отрасли из-за роста финансовой нагрузки на предприятия. Таким мнением поделился глава группы компаний «Титан» Алексей Кудрявцев.
Минстрой РФ займется разработкой сертификатов, которые помогут нуждающимся категориям граждан оплачивать съемное жилье. Об этом сообщает «ФедералПресс».