Два автомобиля вспыхнули в Марий Эл

Как отметили в ведомстве, оба возгорания произошли в один день. Сначала в поселке Краснооктябрьский пожарным пришлось тушить загоревшийся у ВАЗ-2112 аккумулятор. Владелец машины пытался его подзарядить, но не снял его, сообщает «МедиаПоток».