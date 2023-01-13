Два автомобиля вспыхнули в Марий Эл

В ГУ МЧС России по Марий Эл оценили последствия двух инцидентов с возгораниями автомобилей.
Как отметили в ведомстве, оба возгорания произошли в один день. Сначала в поселке Краснооктябрьский пожарным пришлось тушить загоревшийся у ВАЗ-2112 аккумулятор. Владелец машины пытался его подзарядить, но не снял его, сообщает «МедиаПоток».
Затем в Мари-Турекском районе задымилась на ходу Chery Tiggo. Еще до прибытия пожарных прохожим удалось локализовать очаг возгорания в электропроводке. В обоих случаях никто не пострадал.