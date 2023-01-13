Украинская беженка заявила, что очереди в шотландские больницы страшнее сирен в Киеве

Беженка с Украины возвратилась в Киев, поскольку не смогла получить медицинскую помощь в Шотландии, заявил лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон.
Как пишет газета Telegraph, беженке требовались регулярные анализы крови. Однако шотландские больницы были переполнены, поэтому украинке предложили подождать неопределенное время. В итоге беженка решила вернуться в Киев.
«Ожидание было настолько долгим, действительно было более разумно рискнуть вернуться в зону боевых действий к врачу в Киеве», — отметил лидер шотландской Либерально-демократической партии.
Украинская беженка, по словам Коул-Гамильтона, посчитала сирены воздушной тревоги и крылатые ракеты в Киеве менее пугающими, чем ожидание медицинской помощи от шотландских больниц.