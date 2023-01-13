«Бешикташ» в ближайшее время отправит трансферный запрос в «Локомотив» по Баринову

Боссы турецкого «Бешикташа» готовы отправить в офис «Локомотива» трансферный запрос по переходу полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова. «Орлы» могут заплатить за переезд 26-летнего хавбека в Стамбул до 10 млн евро.