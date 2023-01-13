«Бешикташ» в ближайшее время отправит трансферный запрос в «Локомотив» по Баринову

Боссы турецкого «Бешикташа» готовы отправить в офис «Локомотива» трансферный запрос по переходу полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова. «Орлы» могут заплатить за переезд 26-летнего хавбека в Стамбул до 10 млн евро.
Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи подтвердил интерес стамбульцев к Баринову. «Бешикташ» готов инициировать переговорный процесс с «Локомотивом».
«В ближайшее время "Бешикташ" направит "Локомотиву" запрос о трансфере Баринова. Дмитрий — один из игроков, за которым мы внимательно следим», — цитирует Казанчи издание «Чемпионат».
«Бешикташ» на данный располагается на пятом месте в турецкой Суперлиге. «Орлы» по итогам 16 матчей имеют в своем активе 29 набранных очков.