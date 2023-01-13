Принц Гарри трижды упомянул Россию в скандальной автобиографии

Первый раз принц упомянул слово «русский» в рассказе о свидании с моделью Флоренс Сент-Джордж. Гарри вспомнил, что у экс-возлюбленной был некий далекий предок, который во время Крымской войны в середине XIX века наступал на русские позиции и из-за своей некомпетентности потерял сотни солдат.