Принц Гарри трижды упомянул Россию в скандальной автобиографии

Герцог Сассекский Гарри три раза упомянул слова «Россия» и «русский» в скандальной автобиографии «Запасной». Причем в каждом из этих случаев речь шла о военных действиях.
Первый раз принц упомянул слово «русский» в рассказе о свидании с моделью Флоренс Сент-Джордж. Гарри вспомнил, что у экс-возлюбленной был некий далекий предок, который во время Крымской войны в середине XIX века наступал на русские позиции и из-за своей некомпетентности потерял сотни солдат.
Оставшиеся два упоминания были связаны со службой сына короля Карла III и принцессы Дианы в Афганистане, передает «Вечерняя Москва». Он рассказал о «нескольких российских зенитках» и оружии российского производства.
Книга принца Гарри вышла в продажу в начале года и вызвала противоречивые отклики из-за откровений. Герцог честно рассказал об отношениях с братом, первой интимной близости и запоях.