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Принц Гарри трижды упомянул Россию в скандальной автобиографии

Общество
Принц Гарри трижды упомянул Россию в скандальной автобиографии

Герцог Сассекский Гарри три раза упомянул слова «Россия» и «русский» в скандальной автобиографии «Запасной». Причем в каждом из этих случаев речь шла о военных действиях.

Первый раз принц упомянул слово «русский» в рассказе о свидании с моделью Флоренс Сент-Джордж. Гарри вспомнил, что у экс-возлюбленной был некий далекий предок, который во время Крымской войны в середине XIX века наступал на русские позиции и из-за своей некомпетентности потерял сотни солдат.

Оставшиеся два упоминания были связаны со службой сына короля Карла III и принцессы Дианы в Афганистане, передает «Вечерняя Москва». Он рассказал о «нескольких российских зенитках» и оружии российского производства.

Книга принца Гарри вышла в продажу в начале года и вызвала противоречивые отклики из-за откровений. Герцог честно рассказал об отношениях с братом, первой интимной близости и запоях.
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