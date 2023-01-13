Конгресс США инициировал расследование вывода американских войск из Афганистана

Сообщается, что член Палаты представителей США от этой политсилы Майкл Маккол призвал американский Госдеп предоставить материалы по данному вопросу. 26 января обозначено последним днем, когда внешнеполитическое ведомство страны должно дать ответ на соответствующий запрос.