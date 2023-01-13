Конгресс США инициировал расследование вывода американских войск из Афганистана

Члены американского конгресса от Республиканской партии дали старт расследованию по факту отвода войск США с афганской территории. Такая информация была обнародована 13 января.
Сообщается, что член Палаты представителей США от этой политсилы Майкл Маккол призвал американский Госдеп предоставить материалы по данному вопросу. 26 января обозначено последним днем, когда внешнеполитическое ведомство страны должно дать ответ на соответствующий запрос.
Напомним, что представители Талибана✱ (террористическая организация, запрещенная в РФ) сделали 31 августа днем ухода американских войск из Афганистана.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация