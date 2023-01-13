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Два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Пензой

Происшествия
Два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Пензой

Два человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 13 пострадали в результате дорожного инцидента с участием большегруза и микроавтобуса на федеральной трассе М-5 «Урал» в Пензенской области.

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник, все произошло на 559-м километре магистрали. Известно, что в момент ЧП в салоне автобуса находились рабочие.

В результате 13 человек получили травмы, несовершеннолетних среди них нет. Личности двоих погибших будут установлены в ходе полицейской проверки.

Ранее число жертв массовой аварии под Ульяновском выросло до 15. Об этом писал «Царьград».
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