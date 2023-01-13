Два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Пензой

Два человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 13 пострадали в результате дорожного инцидента с участием большегруза и микроавтобуса на федеральной трассе М-5 «Урал» в Пензенской области.
Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник, все произошло на 559-м километре магистрали. Известно, что в момент ЧП в салоне автобуса находились рабочие.
В результате 13 человек получили травмы, несовершеннолетних среди них нет. Личности двоих погибших будут установлены в ходе полицейской проверки.
Ранее число жертв массовой аварии под Ульяновском выросло до 15. Об этом писал «Царьград».