WSJ: назначение Герасимова командующим СВО указывает на грядущее наступление ВС РФ

Вооруженные силы России готовятся к широкомасштабному наступлению в зоне проведения спецоперации по демилитаризации Украины, считает американский аналитик Марк Галеотти.
В публикации для The Wall Street Journal он уточнил, что свой прогноз обосновывает ротацией в российском командовании. Так, недавно группировку войск в зоне СВО возглавил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Это подтверждение — если необходимо — того, что грядут серьезные наступления», — написал Галеотти.
Ранее, как передает RT, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил назначение Герасимова командующим войсками в зоне спецоперации.