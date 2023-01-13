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WSJ: назначение Герасимова командующим СВО указывает на грядущее наступление ВС РФ

Армия
WSJ: назначение Герасимова командующим СВО указывает на грядущее наступление ВС РФ

Вооруженные силы России готовятся к широкомасштабному наступлению в зоне проведения спецоперации по демилитаризации Украины, считает американский аналитик Марк Галеотти.

В публикации для The Wall Street Journal он уточнил, что свой прогноз обосновывает ротацией в российском командовании. Так, недавно группировку войск в зоне СВО возглавил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Это подтверждение — если необходимо — того, что грядут серьезные наступления», — написал Галеотти.

Ранее, как передает RT, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил назначение Герасимова командующим войсками в зоне спецоперации.
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