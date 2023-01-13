Венгерский аналитик тремя фактами объяснил неизбежность успеха спецоперации ВС РФ

Вооруженные силы Украины не в состоянии заполучить стратегическое преимущество, несмотря на интенсивную поддержку со стороны западных государств, заявил венгерский аналитик Миклош Кевехази.
По его словам, которые приводит «ПолитРоссия», в распоряжении у ВС РФ есть три ключевых «козыря», которые обязательно обеспечат успех спецоперации. Речь идет о превосходстве в кадрах, боевой технике и боеприпасах.
Эти факторы, как подчеркивает Кевехази, обеспечивают российских военных широким спектром возможностей в долгосрочной перспективе. И хотя страны НАТО вряд ли прекратят снабжать Киев, запасы вооружения на Западе стремительно истощаются, тогда как у ВС РФ есть огромные резервы.
«Запад не отступит от Украины, и украинская армия будет продолжать получать военную и финансовую поддержку. Но текущая ситуация показывает, что западные военные технологии не могут обратить вспять растущее превосходство России», — констатировал эксперт.
Ранее, как передает RT, Будапешт исключил возможность транзита вооружения на Украину через территорию Венгрии.