Власти РФ разрешили прокачку казахстанской нефти в Германию по магистрали «Дружба»

Всего представители Казахстана планируют отправить в Германию 1,2 млн тонн нефти в 2023 году. Заявку на такой объем транзита сырья «Транснефть» получила от «Казтрансойла». Однако пока российское энергетическое ведомство утвердило только 300 тыс. тонн.