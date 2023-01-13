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Власти РФ разрешили прокачку казахстанской нефти в Германию по магистрали «Дружба»

Экономика
Власти РФ разрешили прокачку казахстанской нефти в Германию по магистрали «Дружба»

Министерство энергетики России одобрило прокачку 300 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» в I квартале 2023 года, сообщает компания «Казтрансойл».

Соответствующие данные содержатся в выписке графика транзита нефти из стран СНГ по территории РФ. Прокачка ресурса будет реализована на основании подписанного в 2002 году межправительственного соглашения России и Казахстана.

Всего представители Казахстана планируют отправить в Германию 1,2 млн тонн нефти в 2023 году. Заявку на такой объем транзита сырья «Транснефть» получила от «Казтрансойла». Однако пока российское энергетическое ведомство утвердило только 300 тыс. тонн.
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