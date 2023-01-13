Чешские граждане выберут нового президента республики из восьми претендентов

Претендентами на пост лидера чешского государства являются восемь политиков. Первый тур выборов в этой стране пройдет с 13 по 14 января.
Как стало известно, за кресло главы Чехии вместе с остальными кандидатами борются экс-руководитель кабмина страны Андрей Бабиш, бывший спикер Военного комитета Альянса Петр Павел и экс-ректор Университета Менделя в Брно Дануша Нерудова.
Нынешним президентом чешского государства является Милош Земан, однако, согласно Основному закону, после окончания второго срока он больше не сможет баллотироваться на этот пост.
Ранее сообщалось, что сроки проведения выборов президента Турции могут быть изменены.