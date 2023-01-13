Житель Соледара назвал огромными потери ВСУ в ходе городских боев

Потери среди личного состава украинской армии в городе Соледар были колоссальные. Об этом рассказал мирный житель освобожденного населенного пункта.
В беседе с РИА Новости он сообщил, что тела погибших солдат ВСУ лежали на земле, а когда российские бойцы начали штурм Соледара, то это стало «более явно».
«Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал – да они им и не нужны, они - мясо», — поделился очевидец.
Кроме того, он добавил, что с первых же дней захода украинской армии в Соледаре присутствовали как мобилизованные и контрактники, так и добровольцы.
Напомним, ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль город Соледар в Донецкой Народной Республике.