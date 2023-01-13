Переговоры омбудсменов России и Украины завершились в Анкаре

Уполномоченные по правам человека РФ и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец завершили переговоры в Турции. Об этом стало известно в пятницу.
По данным российского омбудсмена, встречи с коллегой из Киева прошли продуктивно. В рамках двухдневного диалога стороны обсудили многие актуальные вопросы в области гумпомощи, а также взяли курс на дальнейшее взаимодействие.
Москалькова в личном Telegram добавила, что представитель Украины продемонстрировал готовность к продолжению обсуждений проблем населения. По словам омбудсмена, ее контакты с Лубинцом не стоит политизировать.