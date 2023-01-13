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Певица Анна Седокова показала «честное» фото без макияжа и фильтров

Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова показала «честное» фото без макияжа и фильтров

Певица, автор песен и актриса Анна Седокова вышла на связь с поклонниками в социальных сетях, где показала им свое лицо на фото без фильтров и макияжа.

Снимок, демонстрирующий актуальный внешний вид 40-летней экс-солистки группы «ВИА Гра», был сделан ею на отдыхе. Седокова на этом кадре запечатлена в слитном красно-белом купальнике. Кожа звезды буквально светится здоровьем.

«Как говорится, Long time no see», — поприветствовала она фолловеров в описании к публикации.
Певица Анна Седокова показала «честное» фото без макияжа и фильтров

Ранее исполнительница песни «Холодное сердце» затронула тему интимной жизни ведущего Comedy Club Павла Воли и заслуженного мастера спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой.

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