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The Guardian: Джонсон планирует встретиться с Зеленским в Киеве в ближайшие месяцы

Политика
The Guardian: Джонсон планирует встретиться с Зеленским в Киеве в ближайшие месяцы

Бывший глава Правительства Великобритании Борис Джонсон планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве в ближайшие месяцы. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на самого экс-премьера и на украинские источники.

Стоит отметить, что ряд членов Консервативной партии Британии опасаются визита Джонсона в Киев. Они считают, что его поездка может дискредитировать действующего премьер-министра страны Риши Сунака.

«Бывший премьер-министр сообщил друзьям, что намерен в ближайшие месяцы отправиться в Киев, чтобы публично выразить поддержку стране», — сказано в публикации.

Напомним, ранее Киев посетили мэры четырех европейских городов: Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта.
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