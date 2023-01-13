The Guardian: Джонсон планирует встретиться с Зеленским в Киеве в ближайшие месяцы

Бывший глава Правительства Великобритании Борис Джонсон планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве в ближайшие месяцы. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на самого экс-премьера и на украинские источники.
Стоит отметить, что ряд членов Консервативной партии Британии опасаются визита Джонсона в Киев. Они считают, что его поездка может дискредитировать действующего премьер-министра страны Риши Сунака.
«Бывший премьер-министр сообщил друзьям, что намерен в ближайшие месяцы отправиться в Киев, чтобы публично выразить поддержку стране», — сказано в публикации.
Напомним, ранее Киев посетили мэры четырех европейских городов: Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта.