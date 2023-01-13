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«Этот день в истории». Что произошло 13 января, праздники, факты, люди

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Ежедневный цикл передач «Этот день в истории» объединяет самые важные события, которые произошли в разных странах.

Сегодня, 13 января, журналисты, работники СМИ и периодической печати нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. День российской печати учрежден указом президента РФ в 1991 году. Дата праздника выбрана неслучайно. Именно 13 января в 1703 году по указу Петра I был напечатан первый номер русскоязычной газеты «Ведомости».

13 января 1858 года в России напечатали первую почтовую марку. Квадратик размером 2 на 2,7 сантиметра тогда не имел привычных нам зубцов по краям. Стоимость марки оценивалась в 10 копеек.

Еще одним важным событием отмечена дата 13 января. В этот день в 1722 году по указу Петра I в России заработала первая служба погоды. Стали проводиться систематические наблюдения за погодой. Однако свою официальную деятельность российские синоптики начали в 1872 году. Уже к середине XIX века в России насчитывалось 50 метеорологических станций.

Кто из знаменитостей родился сегодня, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».
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