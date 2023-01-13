«Этот день в истории». Что произошло 13 января, праздники, факты, люди

Еще одним важным событием отмечена дата 13 января. В этот день в 1722 году по указу Петра I в России заработала первая служба погоды. Стали проводиться систематические наблюдения за погодой. Однако свою официальную деятельность российские синоптики начали в 1872 году. Уже к середине XIX века в России насчитывалось 50 метеорологических станций.