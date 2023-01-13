Власти Одесской области назвали недостаточным лимит на потребление электричества в регионе

Установленный энергетическими компаниями лимит на потребление электричества в Одесской области недостаточен. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявил представитель областной администрации Сергей Братчук.
По словам Братчука, днем ранее в регион прибыл министр энергетики Украины Герман Галущенко. В ходе беседы с главой ведомства, представители областной администрации заявили ему о недостаточности лимитов электроэнергии, выделяемых на Одесскую область. Кроме того, министру доложили о том, что нагрузка по региону и территориальным общинам распределяется неравномерно.
Специалисты министерства энергетики Украины ранее заявили, что уполномоченные представители власти начнут проверять областные энергетические компании. Поводом для этого послужили жалобы от граждан на несоблюдение графиков отключения света.