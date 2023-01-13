Власти Одесской области назвали недостаточным лимит на потребление электричества в регионе

По словам Братчука, днем ранее в регион прибыл министр энергетики Украины Герман Галущенко. В ходе беседы с главой ведомства, представители областной администрации заявили ему о недостаточности лимитов электроэнергии, выделяемых на Одесскую область. Кроме того, министру доложили о том, что нагрузка по региону и территориальным общинам распределяется неравномерно.