Опубликованы кадры с места аварии в Карелии, где погибла хайдайверша Салямова

В Сети появились первые кадры с места аварии в Карелии, жертвой которой стала молодая российская хайдайверша Лейла Салямова.
На опубликованных снимках можно заметить, что автомобиль, в котором находилась Салямова, превратился в груду искореженного металла.
Напомним, авария произошла накануне днем на трассе Сортавала в Лахденпохском районе Карелии. Участниками ДТП стали Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Lancer, водитель и пассажир которого скончались до приезда скорой помощи.
Информацию о гибели 23-летней спортсменки подтвердили в пресс-службе Российской федерации прыжков в воду.