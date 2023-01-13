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Опубликованы кадры с места аварии в Карелии, где погибла хайдайверша Салямова

Происшествия
Опубликованы кадры с места аварии в Карелии, где погибла хайдайверша Салямова

В Сети появились первые кадры с места аварии в Карелии, жертвой которой стала молодая российская хайдайверша Лейла Салямова.

На опубликованных снимках можно заметить, что автомобиль, в котором находилась Салямова, превратился в груду искореженного металла.

Напомним, авария произошла накануне днем на трассе Сортавала в Лахденпохском районе Карелии. Участниками ДТП стали Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Lancer, водитель и пассажир которого скончались до приезда скорой помощи.

Информацию о гибели 23-летней спортсменки подтвердили в пресс-службе Российской федерации прыжков в воду.
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