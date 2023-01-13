Сборная Марокко по футболу пропустит Кубок Африки из-за конфликта с Алжиром

Сборная Марокко по футболу вынуждена пропустить Кубок африканских наций из-за конфликта с Алжиром. Местные власти отказываются открывать воздушный коридор для национального авиаперевозчика Royal Air Maroc.
Групповой этап Кубка Африки начинается вечером 13 января. Однако марокканцы физически не успеют прилететь в Алжир из-за конфликта между двумя странами. Самолеты из Марокко не могут летать над соседней страной, из-за чего у футболистов нет возможности добраться до места проведения соревнований. Данную информацию подтверждает пресс-служба Королевской федерации футбола Марокко.
Напомним, подопечные Валида Реграги стали первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу. Марокканцы в итоге уступили сборной Франции со счетом 0:2.