Сборная Марокко по футболу пропустит Кубок Африки из-за конфликта с Алжиром

Групповой этап Кубка Африки начинается вечером 13 января. Однако марокканцы физически не успеют прилететь в Алжир из-за конфликта между двумя странами. Самолеты из Марокко не могут летать над соседней страной, из-за чего у футболистов нет возможности добраться до места проведения соревнований. Данную информацию подтверждает пресс-служба Королевской федерации футбола Марокко.