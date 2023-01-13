Сотрудники МЧС на Камчатке сняли с дерева двух местных жительниц

Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на ТАСС, дамы осуществляли променад подле озера Синичкино в Петропавловске-Камчатском. Вдруг они заметили медведя, который обычно в это время года должен находиться в спячке. Медведи-шатуны могут быть весьма опасны и женщины решили влезть на дерево во избежание неприятностей.