Сотрудники МЧС на Камчатке сняли с дерева двух местных жительниц

Спасатели на Камчатке помогли слезть с дерева двум дамам. На дереве потерпевшие залезли, спасаясь от медведя-шатуна. От медпомощи жительницы Петропавловска-Камчатского отказались. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на ТАСС, дамы осуществляли променад подле озера Синичкино в Петропавловске-Камчатском. Вдруг они заметили медведя, который обычно в это время года должен находиться в спячке. Медведи-шатуны могут быть весьма опасны и женщины решили влезть на дерево во избежание неприятностей.
Медведь, потеряв интерес к петропавловчанкам, ушел, а слезть с дерева своими силами женщины не смогли. Тогда они вызвали спасателей. На подмогу к ним отправилась смена поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Спасатели помогли дамам обрести почву под ногами.
Помощь врачей женщинам не понадобилась. Теперь в этом районе действуют охотоведы, которые пытаются обнаружить потенциально опасного зверя, отметили в ведомстве.