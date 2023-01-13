Шакира высказалась об измене Пике с официанткой в своей новой песне

Колумбийская певица и автор песен Шакира тяжело переживает развод с футболистом Жераром Пике, причиной которого стала его неверность. Поначалу она с неохотой говорила о его измене, однако со временем все изменилось.
Шакира исполнила новую песню в студии аргентинского диджея и продюсера Bizarrap, в которой жестко высказалась об интрижке Пике с официанткой.
«Извини, я уже села в другой самолет. Я не вернусь, не хочу снова разочаровываться. Ты так усердно притворяешься чемпионом, а когда я нуждалась в тебе — ты показал себя с худшей стороны. Такая волчица, как я, не для парней вроде тебя. Я переросла тебя — вот почему ты с девушкой, такой же, как ты сам», — пропела она.
Звезда также припомнила Пике юный возраст его новой спутницы и заявила, что стоит двух 22-летних девушек.