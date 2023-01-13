Американский полковник Макгрегор сравнил Зеленского с Гитлером после поражения ВСУ в Бахмуте

Город Бахмут стал для украинского президента Владимира Зеленского аналогом одержимости Адольфа Гитлера Сталинградом. Такой вывод сделал полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он отметил, что именно это направление является крайне важным в рамках спецоперации. По этой причине Зеленский и его команда всегда опасались поражения ВСУ в Бахмуте, поскольку это может деморализовать армию.
«Бахмут стал для Зеленского аналогом гитлеровской одержимости Сталинградом», — описал помешанность Зеленского Макгрегор.
Однако российской стороне удалось усилить свои позиции в городе. И теперь, по словам американского полковника, судьба Бахмута зависит именно от ее действий.
Ранее стало известно, что на этом направлении работает подразделение ЧВК «Вагнер». Именно бойцам формирования удается пробивать оборону ВСУ, которые направляют на этот участок наиболее опытных военных.