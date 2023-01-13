Брат Дани Милохина объяснил нежелание тиктокера возвращаться в Россию

Брат тиктокера и рэп-исполнителя Дани Милохина Илья объяснил, почему его звездный родственник не желает возвращаться в Россию. Как выяснилось, причиной этому послужил видеоклип.
По словам брата звезды, он связывался с Милохиным, когда у того произошел конфликт с другим известным блогером — Сашей Стоуном.
«Я списывался с Даней, узнавал, когда он вернется в Россию, уже хочется увидеться и решить все наши прошлые обиды. Но он говорит, не хочет возвращаться из-за клипа», — рассказал он в социальных сетях.
Милохин покинул Россию в конце октября. Тиктокер по собственному желанию ушел из проекта «Ледниковый период» на Первом канале, после чего отправился в США, где продолжил снимать новые ролики.