Петербуржцев предупредили о резком потеплении, мокром снеге и дожде

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о переходящем в дождь мокром снеге и гололедице в пятницу, 13 января. Температура воздуха может побить рекорд десятилетней давности.
Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Погода». Также о потеплении жителей Северной столицы предупредили специалисты центра «Фобос».
«В такой ситуации сохранится облачная погода, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в дожди. Температура воздуха окажется выше климатической нормы на 5–6 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.
Такое положение дел спровоцирует гололедицу на тротуарах и дорогах города. Местные жители опасаются, что к вечеру Петербург могут снова сковать многокилометровые пробки, а сил коммунальщиков не хватит, чтобы расчистить дороги и тротуары. Горожане неоднократно указывали на существующие проблемы в Сети, призывая губернатора Александра Беглова разобраться с ними. Однако градоначальник игнорирует их обращения.