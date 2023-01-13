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Петербуржцев предупредили о резком потеплении, мокром снеге и дожде

Общество
Петербуржцев предупредили о резком потеплении, мокром снеге и дожде

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о переходящем в дождь мокром снеге и гололедице в пятницу, 13 января. Температура воздуха может побить рекорд десятилетней давности.

Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Погода». Также о потеплении жителей Северной столицы предупредили специалисты центра «Фобос».

«В такой ситуации сохранится облачная погода, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в дожди. Температура воздуха окажется выше климатической нормы на 5–6 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.
Петербуржцев предупредили о резком потеплении, мокром снеге и дожде

Такое положение дел спровоцирует гололедицу на тротуарах и дорогах города. Местные жители опасаются, что к вечеру Петербург могут снова сковать многокилометровые пробки, а сил коммунальщиков не хватит, чтобы расчистить дороги и тротуары. Горожане неоднократно указывали на существующие проблемы в Сети, призывая губернатора Александра Беглова разобраться с ними. Однако градоначальник игнорирует их обращения.
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