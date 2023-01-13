Петербуржцев предупредили о резком потеплении, мокром снеге и дожде

Такое положение дел спровоцирует гололедицу на тротуарах и дорогах города. Местные жители опасаются, что к вечеру Петербург могут снова сковать многокилометровые пробки, а сил коммунальщиков не хватит, чтобы расчистить дороги и тротуары. Горожане неоднократно указывали на существующие проблемы в Сети, призывая губернатора Александра Беглова разобраться с ними. Однако градоначальник игнорирует их обращения.