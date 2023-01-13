Количество электротранспорта в Кривом Роге сократилось вдвое из-за недостатка электроэнергии

Число электротранспорта в украинском Кривом Роге сокращено в два раза в связи с введенными ограничениями на электроэнергию. Об этом заявил начальник военной администрации города Александр Вилкул.
По его словам, на сегодняшний день на маршрутах находятся 60 троллейбусов, 10 городских и 10 скоростных трамваев. Кроме того, в целях экономии в городе будет сокращено уличное освещение.
«В связи с введенными энергетиками ограничениями и предоставленными городу лимитами электроэнергии в городе с 50 до 25% сокращено уличное освещение, в два раза сокращено количество электротранспорта», — сказал Викул в эфире телеканала «Рада».
Накануне в девяти регионах Украины ввели режим аварийных отключений света. Причиной послужил значительный дефицита мощности в энергосистеме страны.