Тренер Изудинов ответил оскорбившему россиян украинскому боксеру Усику

Усик также считает Россию врагом, который «собирается истребить все мировое человечество». Изудинов поставил боксера на место. Он привел в пример агрессивные действия НАТО у границ России и сравнил конфликт с боксерским поединком. Тренер считает, что Москва делает все правильно, проводя спецоперацию в защиту Донбасса.