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Тренер Изудинов ответил оскорбившему россиян украинскому боксеру Усику

Спорт
Тренер Изудинов ответил оскорбившему россиян украинскому боксеру Усику

Наставник сборной Москвы и России по тхэквондо Булат Изудинов ответил на грубые слова украинского боксера Александра Усика. Спортсмен назвал россиян «свинособаками».

Усик также считает Россию врагом, который «собирается истребить все мировое человечество». Изудинов поставил боксера на место. Он привел в пример агрессивные действия НАТО у границ России и сравнил конфликт с боксерским поединком. Тренер считает, что Москва делает все правильно, проводя спецоперацию в защиту Донбасса.

«У тебя три варианта: отойти назад, принять удар или нанести удар самому. Конечно, ты нанесешь прямой удар в челюсть», — приводит слова Изудинова Telegram-канал «360».

Ранее британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что хотел бы провести поединок с Усиком. Бой может состояться в 2023 году.
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