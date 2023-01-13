Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МИД РФ озвучил цели совместных российско-белорусских военных учений

Армия
МИД РФ озвучил цели совместных российско-белорусских военных учений

Российско-белорусские военные учения проводятся для того, чтобы потенциальный противник осознавал последствия возможной эскалации напряженности, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

В комментарии ТАСС он также подчеркнул, что маневры носят исключительно оборонный характер. Тренировки призваны лишь обеспечить безопасность Союзного государства.

По словам дипломата, в этом вопросе с представителями белорусского руководства у Москвы есть взаимопонимание. Так, военнослужащие двух стран регулярно проводят совместные учения и мероприятия боевого слаживания.
учения мид рф россия белоруссия союзное государство
Военкоры ФАН
Лучшие в аду