МИД РФ озвучил цели совместных российско-белорусских военных учений

Российско-белорусские военные учения проводятся для того, чтобы потенциальный противник осознавал последствия возможной эскалации напряженности, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
В комментарии ТАСС он также подчеркнул, что маневры носят исключительно оборонный характер. Тренировки призваны лишь обеспечить безопасность Союзного государства.
По словам дипломата, в этом вопросе с представителями белорусского руководства у Москвы есть взаимопонимание. Так, военнослужащие двух стран регулярно проводят совместные учения и мероприятия боевого слаживания.