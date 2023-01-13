Известный тиктокер Waffler69 скончался в 33 года от сердечного приступа

Популярный тиктокер Waffler69 умер в возрасте 33 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, информирует портал Dexerto.
Мужчина, настоящее имя которого Тейлор, получил известность в Сети благодаря коротким видеороликам, на которых он пробовал необычную еду. За его блогом следили почти 2 млн пользователей.
Грустную новость сообщил брат покойного. Он рассказал, что вечером 11 января Тейлору стало плохо — парня быстро доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. Подписчики начали выражать соболезнования в комментариях под недавними роликами блогера.