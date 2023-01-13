Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что в России растет заболеваемость гриппом B

По словам Поповой, на смену свиному гриппу сейчас приходит вирус гриппа B. Глава Роспотребнадзора назвала это свидетельством приближения «небольшой второй волны». Попова уточнила, что вызванное гриппом В заболевание протекает «не очень просто». Нередко у людей возникают осложнения в виде пневмоний и бронхитов.