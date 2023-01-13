Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что в России растет заболеваемость гриппом B

Рост заболеваемости гриппом в России продолжается, однако грипп В постепенно вытесняет свиной. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
Прирост случаев гриппа в России Попова назвала не критичным. Она связала эту тенденцию с обращением за медпомощью тех, кто оставался дома.
«Подъем будет продолжаться. Мы не предполагаем, что он будет очень высоким», — отметила главный государственный санитарный врач РФ.
По словам Поповой, на смену свиному гриппу сейчас приходит вирус гриппа B. Глава Роспотребнадзора назвала это свидетельством приближения «небольшой второй волны». Попова уточнила, что вызванное гриппом В заболевание протекает «не очень просто». Нередко у людей возникают осложнения в виде пневмоний и бронхитов.