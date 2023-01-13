Почему Россия до сих пор не создала трибунал против Украины и НАТО, обсудят в «Патриоте»

Украина вынесет на обсуждение проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании специального трибунала против России. Об этом сообщила первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова.
В октябре 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании политического режима в РФ террористическим. В документе содержался призыв к созданию международного уголовного трибунала по Украине. В декабре Франция сообщила о начале совместной работы с европейскими и украинскими властями по этому вопросу. В российском МИД убеждены, что для России не будет последствий от этого трибунала.
Почему Россия до сих пор не созвала международный трибунал против Украины и НАТО, имея огромное количество свидетельств преступлений Запада? Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС рассказал, что в случае возобновления переговоров с Украиной необходимо вести прямой диалог с Киевом, без посредников. Он назвал это самым лучшим и наиболее вероятным из возможных вариантов.
Как можно вести переговоры с марионетками? Помощь Киеву со стороны Варшавы окупится только после присоединения западноукраинских территорий, входивших когда-то в состав Речи Посполитой, утверждают в польском NDP? Советник Госдепартамента Дерек Шолле рассказал, что власти США обеспокоены активностью частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и начали работу по нейтрализации ее деятельности – чего боятся? МИД Эстонии потребовал сократить штат посольства России с 1 февраля – как отвечать? Шеф-редактор портала «Sputnik-Литва» Марат Касем находится под арестом по предъявленным ему латвийскими властями сфальсифицированным обвинениям – как спасать? Дуда: Власти Польши и Литвы намерены добиваться гарантий НАТО для Украины – получится втянуть НАТО в конфликт и чем это закончится? Замглавы Минсельхоза: Польша попросит ЕС вернуть пошлины на ряд продуктов с Украины – табачок врозь?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» в рамках программы «Политические итоги недели» ответит главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич.
Эфир состоится 13 января, в пятницу, в 9:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.
Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038
Для звонков: +79992148054, +79006216038.