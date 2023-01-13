Спектакль с осудившим СВО Дмитрием Назаровым отменили в Нижнем Тагиле по просьбам горожан

Премьера спектакля «Корень любви» должна была состояться во Дворце молодежи. Назаров играет в постановке одну из ролей. Недавно он исполнил вместе с супругой песню, строки которой говорили об осуждении спецоперации на Украине. Этот поступок возмутил россиян, которые не хотят видеть артиста на театральной сцене.