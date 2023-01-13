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Спектакль с осудившим СВО Дмитрием Назаровым отменили в Нижнем Тагиле по просьбам горожан

Общество
Спектакль с осудившим СВО Дмитрием Назаровым отменили в Нижнем Тагиле по просьбам горожан

Актер Дмитрий Назаров должен был выйти на сцену в Нижнем Тагиле 1 февраля. Однако жители города, возмущенные поддержкой артистом киевского режима, потребовали отменить постановку с его участием.

Премьера спектакля «Корень любви» должна была состояться во Дворце молодежи. Назаров играет в постановке одну из ролей. Недавно он исполнил вместе с супругой песню, строки которой говорили об осуждении спецоперации на Украине. Этот поступок возмутил россиян, которые не хотят видеть артиста на театральной сцене.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского Дворца молодежи, спектакль с участием оскандалившегося актера был отменен по инициативе организаторов после жалоб горожан в соцсетях.
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