Аэропорт Пулково отправляет самолеты на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра

Поводом для принятия соответствующего решения стал сильный боковой ветер. По данным сервиса по отслеживанию маршрутов воздушного транспорта, на запасные аэродромы ушли примерно 13 самолетов. При этом сам аэропорт Пулково продолжает работать в штатном режиме.