Аэропорт Пулково отправляет самолеты на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра

Резкое ухудшение погодных условий в Санкт-Петербурге внесло изменения в работу пилотов самолетов. Диспетчеры аэропорта Пулково, расположенного в Северной столице, начали отправлять самолеты на запасные аэродромы.
Поводом для принятия соответствующего решения стал сильный боковой ветер. По данным сервиса по отслеживанию маршрутов воздушного транспорта, на запасные аэродромы ушли примерно 13 самолетов. При этом сам аэропорт Пулково продолжает работать в штатном режиме.
Как сообщалось ранее, армянская авиакомпания Fly Arna запускает рейсы по маршруту «Санкт-Петербург — Ереван». Вылет из Пулково будет осуществляться по понедельникам, четвергам и воскресеньям.