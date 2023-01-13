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В Японии прокуратура предъявила обвинение убийце Синдзо Абэ

Происшествия
В Японии прокуратура предъявила обвинение убийце Синдзо Абэ

Прокуратура японского города Нара предъявила обвинение Тэцуя Ямагами, который выстрелил в бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом в пятницу сообщает газета «Иомиури».

Мужчина проходит обвиняемым по статьям об убийстве и нарушении законодательства об огнестрельном оружии.

Напомним, Ямагами дважды выстрелил в Абэ из самодельного оружия во время предвыборной речи политика на улице 8 июля прошлого года. Позже политик скончался в больнице города Нара. 10 января закончились экспертизы, чтобы определить степень дееспособности злоумышленника.
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