Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Касаткина прошла в финал теннисного турнира в Аделаиде из-за отказа Бадосы

Спорт
Касаткина прошла в финал теннисного турнира в Аделаиде из-за отказа Бадосы

Российская теннисистка Дарья Касаткина без борьбы вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде. Испанка Паула Бадоса отказалась выходить на корт из-за повреждения бедра.

Касаткина 14 января сыграет против победительницы пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия). Стоит отметить, что общий призовой фонд турнира WTA в Аделаиде составит почти 800 тысяч долларов.

Ранее стала известна первая соперница Касаткиной по Открытому чемпионату Австралии. Россиянка сыграет против своей соотечественницы Варвары Грачевой.
касаткина wta аделаида австралия теннис спорт
Военкоры ФАН
Лучшие в аду