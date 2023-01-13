Касаткина прошла в финал теннисного турнира в Аделаиде из-за отказа Бадосы

Российская теннисистка Дарья Касаткина без борьбы вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде. Испанка Паула Бадоса отказалась выходить на корт из-за повреждения бедра.
Касаткина 14 января сыграет против победительницы пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия). Стоит отметить, что общий призовой фонд турнира WTA в Аделаиде составит почти 800 тысяч долларов.
Ранее стала известна первая соперница Касаткиной по Открытому чемпионату Австралии. Россиянка сыграет против своей соотечественницы Варвары Грачевой.