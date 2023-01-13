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Почему российский агросектор растет, несмотря на санкции, расскажут в «Патриоте»

Пресс-центр
Почему российский агросектор растет, несмотря на санкции, расскажут в «Патриоте»

Проблемы в сельском хозяйстве: нехватка запчастей, невозможность приобрести современную технику, проблемы с семенами, удобрениями, ветпрепаратами, а также мобилизацию специалистов, которых и так не хватало, — не помешали росту производства. Был увеличен валовый сбор зерна сразу на 23,5%: пшеницы – на 33,8%.

Причем это было достигнуто не за счет увеличения засеянных площадей, которые выросли на 5-10%, а за счет выросшей урожайности. Не ожидается проблем с сахаром, соей, картофелем и мясом — всюду рост на 5-10%.

Почему российский агросектор растет, несмотря на санкции? Молодняк, сперму для осеменения, яйца, ветеринарные препараты и другие важные для производства элементы Россия не производит – как решили проблему? Какие потусторонние силы помогут российскому кролиководству в Год кролика?

Что происходит с ценами на корма и коммуналку? Почему в странах ЕС и в США вдруг резко выросли цены на зерно и яйца, ждет ли Россию такой же скачок?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в рамках программ «Агропак» ответят:

Михаил Шконда, президент Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга;

Игорь Столбов, председатель сельскохозяйственного кооператива «Приоритет».

Эфир состоится 13 января, в пятницу, в 10:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

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